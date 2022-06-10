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Soma'da dere yatağına ekilen kenevirler imha edildi

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde bir ihbar üzerine arazi aramasına çıkan jandarma ekipleri dere yatağında 759 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler numune alınmasının ardından imha edildi.

Soma'da dere yatağına ekilen kenevirler imha edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir ihbar üzerine arazi aramasına çıkan jandarma ekipleri dere yatağında 759 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler numune alınmasının ardından imha edildi.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesinde alınan bir duyum üzerine harekete geçen Jandarma KOM ekipleri Söğütçük dere yatağında yaptıkları arazi arama ve taramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından arazi içerisine ekilmiş boyları 10 santimetre ile 110 santimetre arasında değişen 759 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden kriminal inceleme için 10 adet, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de 3 adet numune örneği verildikten sonra geri kalan 746 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi. Jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik araştırma çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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