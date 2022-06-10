Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor...

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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün 1.07 promil alkollü olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya girdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar Mahallesi mevkiinden geçen D55510 Devlet Karayolunda sabah saat 05.00 sıralarında İ.A. (52) idaresindeki 45 AER 486 plakalı Opel Corsa marka araç, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki tarlaya devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücünün 1.07 promil alkollü olduğunu tespit ederken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma sürücüyü, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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