Manisa FK'da Landel iddiası

Rize'de fıkra gibi daire! Balkon var, kapı yok

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan orta saha Michel Landel'in peşine düştü. Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta sahayı isteyen kurmaylar oyuncuyla temasa geçti. Gineli futbolcunun Manisa FK'ya olumlu baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği kaydedildi. Geride kalan sezon Bandırmaspor'la 38 resmi maça çıkan Landel, toplam 2779 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu Bandırmaspor formasıyla 6 gol atıp 1 de asist yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-06-11 10:42:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.