MASKİ’den 2,5 milyon tl’lik menfez yatırımı geliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2,5 milyon TL yatırım ile 17 ilçede 25 mahallede 130 adet menfez imalatı gerçekleştirecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yol geçişlerini güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde il genelindeki muhtelif noktalarda tespiti yapılan 25 mahallede 130 adet menfez imalatı gerçekleştirmek için proje hazırladı. Hazırlanan projenin ardından ihaleye çıkılarak imalatlar öncesinde son adım da tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü, yılsonuna kadar 2,5 milyon TL’lik yatırımı tamamlayarak yol geçişlerini güvenli hale getirip, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma altına alacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda da birbirinden önemli menfez imalatları gerçekleştirdi. Kurum bünyesinde 17 ilçede 249 farklı noktada menfez imalatına imza atılmıştı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Yağışlı havalarda Manisalılar herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye dere yataklarındaki işlerimizden menfez imalatlarına kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Gerek kendi ekiplerimizin incelemeleriyle gerekse de mahallelerimizden gelen talepler sonrasında listemizi hazırlayarak, ihaleye çıktık ve ter teslimlerini yaptık. Hayırlısıyla çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hayata geçireceğimiz çalışma ile dere geçişlerini güvence altına alarak vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmiş olacağız. Tecrübeli bir ekibe sahibiz ve ekip arkadaşlarımızla başarılı işlere imza atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın yararına hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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