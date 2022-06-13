Üniversite adayları YEGEM ile sınava hazırlanıyor

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), gençleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlıyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde sınavlara hazırlanan 12. sınıf ve mezun öğrencilere son deneme sınavı yapıldı.

Öğrencileri daha iyi bir geleceğe hazırlamak için uzman kadrolar ile çalışan Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 12. sınıf ve mezun öğrencilere seri deneme sınavlarının sonuncusunu yaptı. Öğrencilere YKS’de başarılar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için uzman kadrolarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yıl boyunca çalışan öğrencilerimize YKS’de başarılar diliyoruz” diye konuştu.



Yaz kursları başlıyor

Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için 20 Haziran’da yaz kursunun başlayacağını belirten Başkan Çerçi, kayıt süresinin devam ettiğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek yıl LGS TYT AYT sınavına hazırlanıp yaz kursundan yararlanmak isteyen öğrenciler YEGEM’e kayıt yaptırabilir. Bilgi almak isteyen velilerimiz 0236 237 10 14 numaralı telefondan ulaşabilirler.”

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