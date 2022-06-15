Manisa FK’nın kamp programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonu hazırlıklarına Manisa’da başlıyor.
Manisa Futbol Kulübünün, 20222023 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon çalışmalarında 16 Haziran Perşembe akşamı Manisa’da toplanacak takım, Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran’a kadar 1. etap çalışmalarını sürdürecek.
2. etap kamp çalışmalarını 27 Haziran8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da sürdürecek siyahbeyazlı ekip, 3. etap kamp çalışmalarını ise 1122 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Manisa FK, 25 Temmuz’da Manisa’da toplanarak ligin ilk karşılaşmasına hazırlanacak. Manisa ekibinin, yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.