Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği tarafından Manisa’da düzenlenen 20212022 Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu tamamlandı.

Manisa’da büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan 20212022 Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu sona erdi. Müsabakalar sonunda Büyük Erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü birinci oldu. U18 Erkekler kategorisinde ise Akhisar Belediyespor Kulübü birinci olurken, U18 Kızlar kategorisinde Manisa Gençlik ve Masterler Spor Kulübü birinci oldu. U16 Erkekler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U16 Kızlar kategorisinde Turgutlu Belediyespor Kulübü birinci oldu.

U14 Erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, U14 Kızlar kategorisinde Manisa 8 Eylül Spor Kulübü birinci oldu.

U12 Erkekler kategorisinde Cesur Yıldızlar Spor Kulübü, U12 Kızlar kategorisinde ErGü Spor Kulübü birinci oldu. U11 Erkekler kategorisinde Manisa 8 Eylül Spor Kulübü, U11 Kızlar kategorisinde ErGü Spor Kulübü birinci oldu. U10 Erkekler kategorisinde ise Manisa Lider Spor Kulübü, U10 Kızlar kategorisinde ErGü Spor Kulübü birinci oldu.

Dereceye giren takımlar için Atatürk Spor Salonu’nda tören düzenlendi. Sporcu velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği törende takımlara madalya ve kupaları Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Satın Alma Şube Müdürü Mustafa Ersuz, Basketbol İl Temsilcisi Doç. Dr. Gökhan Çobanoğlu ve hakemler tarafından verildi. Dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa’nın sürekli gelişim gösteren altyapısıyla Türk basketboluna yetenekli sporcular kazandırdığını söyledi.

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