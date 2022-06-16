Akhisar ve Gördes'te bin adet keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Manisa Şubesi tarafından Akhisar ve Gördes ilçelerinde bin adet keklik doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tabiattaki sayılarında azalma görülen kanatlı av hayvanlarının üretimi ve doğal yaşama ortamlarına yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Manisa İl Şube Müdürlüğünce 2012 yılından bu yana 30 bin 425 adet keklik doğal yaşama ortamlarına bırakıldı. 2022 Yılı Doğaya Kanatlı Hayvan Yerleştirme Programı doğrultusunda; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, muhtarlıklar ve avcılar tarafından da desteklenen yerleştirme çerçevesinde Manisa'nın Akhisar ilçesi Başlamış Devlet Avlağında 325, Gördes ilçesi Gökseki ve Şahinkaya Devlet Avlaklarında 675 olmak üzere bin adet keklik doğaya salındı. Programa; Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar DKMP Şefi Hüseyin Fidan Akhisar Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, İl Şube Müdürlüğü, Başlamış Muhtarı Halil İbrahim Kaya ve Başlamış İlkokulu öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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