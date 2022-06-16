Öztürk, Salihli’de doludan etkilenen tarım arazilerini inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öztürk, Salihli’de doludan etkilenen tarım arazilerini inceledi

İHA

Öztürk, Salihli’de doludan etkilenen tarım arazilerini inceledi

Sofraların vazgeçilmezi olan ve Türkiye’nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarımsal alanlarda zarara yol açarak bazı tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu.
Dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üreticilerle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dolu yağışından etkilenen alanlarda zarar belirleme çalışmalarına başladıklarını belirten İl Müdürü Öztürk “Çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla İl Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak, her yıl dolu ya da don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil, ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum” dedi.
İnceleme gezisinde ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, muhtar ve üreticiler yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakından kumanda izleyicilerden tam not aldı
YEREL HABERLER Yakından kumanda izleyicilerden tam not aldı
Salihli’de bağımlılık semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Salihli’de bağımlılık semineri gerçekleştirildi
Salihli’de kurutma tesisi üretime başladı Tesis günlük 1,5 ton yaş sebze ve meyve kurutma kapasitesine sahip
YEREL HABERLER Salihli’de kurutma tesisi üretime başladı Tesis ...
Şehzadeler Belediyesi tükettiği elektriği güneşten sağlayacak Başkan Çelik, güneş enerji santrali kurulum çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi tükettiği elektriği güneşten ...
Gördesli Makbule oyunu Sarıgöl'de sahnelendi
YEREL HABERLER Gördesli Makbule oyunu Sarıgöl'de sahnelendi
Salihli’de 2022 YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Salihli’de 2022 YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Akhisar ve Gördes'te bin adet keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Akhisar ve Gördes'te bin adet keklik doğaya salındı
İş Bankası ilk tarım şubesini Saruhanlı’da açtı Açılışa katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: "Bankacılık değişiyor. Bankacılık evriliyor. Aslında her iş birbirine yaklaşıyor, her iş önümüzdeki bu dijitalleşme döneminde şekil değiştiriyor" "İş Bankası finansal gücünü tarımda bir hikaye yazmak için artık kullanma noktasında bugün bu şubenin açılışıyla o iradeyi gösteriyor" "Çiftçimizin en önemli sorunu giderlerinin gelirlerinden fazla olması"
YEREL HABERLER İş Bankası ilk tarım şubesini Saruhanlı’da ...
Şehzadeler'in yöresel ürünleri dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Şehzadeler'in yöresel ürünleri dünyaya açılıyor
Soma ve Kırkağaç'ta haşereyle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Soma ve Kırkağaç'ta haşereyle mücadele sürüyor
Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Basketbol Altyapı Buse Görer Sezonu Sezonu ...
Vali Karadeniz, Kırkağaç’ta muhtarlar ve STK’larla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Kırkağaç’ta muhtarlar ve STK’larla ...
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Manisa FK'da program netleşti
YEREL HABERLER Manisa FK'da program netleşti
Manisa’da köylülerin “dolu savar” isyanı Muhtarlar yağmurun yağmamasını, dolu savara bağladı Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya: “Bahar yağmurlarına hasret kaldık”
YEREL HABERLER Manisa’da köylülerin “dolu savar” isyanı Muhtarlar ...
Yeri amatör sevgisi Süper Lig Manisaspor 57. yılını meşaleler altında kutladı Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar düşen Manisaspor taraftarı takımını 57. yaşında da yalnız bırakmadı Manisaspor Kulüp Başkanı Ümit Atlı: "Biz burada bu kulübü yaşatmak için, kapattırmamak için elimizden ne geliyorsa kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye geldik" "Bu yol ne kadar dikenli olursa olsun ant olsun ki yürüyeceğiz"
YEREL HABERLER Yeri amatör sevgisi Süper Lig Manisaspor 57. yılını ...
Manisa'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Manisa'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz ...
Alaşehir'i fırtına ve dolu vurdu Fırtına sebebiyle devrilen ağaç yolu kapattı
YEREL HABERLER Alaşehir'i fırtına ve dolu vurdu Fırtına sebebiyle ...
Jandarmanın dikkati hırsızlığı önledi
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati hırsızlığı önledi
FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı
Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası
YEREL HABERLER Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası
Traktör kazalarında ölümleri azaltacak proje Manisa’dan başladı Manisa’da hayata geçirilecek proje Türkiye’ye örnek olacak ‘Kabin takın hayatta kalın’ projesi ile traktör kazalarında ölüm oranlarını azaltmak hatta sıfıra indirmek amaçlanıyor
YEREL HABERLER Traktör kazalarında ölümleri azaltacak proje ...
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü
YEREL HABERLER Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü
Turgutlu'da yaz spor okulları ve kültür kurslarına kayıtlar devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu'da yaz spor okulları ve kültür kurslarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.