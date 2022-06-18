Yenimahalle Yeşil Cami yenilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenimahalle Yeşil Cami yenilenecek

İHA

Yenimahalle Yeşil Cami yenilenecek

Yenimahalle’de vatandaşlar ile buluşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle Yeşil Camii yenileme ve çevre düzenleme çalışmasının başlayacağının müjdesini verdi.
Hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle’de söz verdiği bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Yeşil Camii ve çevresi yeniden düzenlenecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle’de vatandaşlar ile buluşarak yapılacak çalışmaları anlattı. Yapılan toplantıda Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Dilşat Ulaş, İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl, Manisa Yenimahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Çerçi caminin yeniden inşa edilmesinin yanı sıra şadırvan, WC, Kur’an Kursu yapılması ve çevre düzenlemesi sözünün yerine getirileceğini belirtti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “3 bin 300 metrekarelik taşınmaz Yunusemre Belediyesi tarafından bedeli karşılığında satın alındı. Yeşil Camiinin yeniden inşa edilmesinin yanı sıra ihtiyaç olan otoparkı gerçekleştireceğiz. İmar planı onayı ve imar uygulaması yapılması sonrasında Mimari ve Uygulama Projeleri hazırlanmakta olan caminin inşaatına yıl sonuna kadar başlayabileceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta dilencilere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Zabıta dilencilere göz açtırmıyor
Muhtarlara haşereyle mücadele bilgilendirmesi yapıldı
YEREL HABERLER Muhtarlara haşereyle mücadele bilgilendirmesi yapıldı
Ağlayan Kaya'da kahkaha sesleri yükseldi Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da ‘Yaz konserleri ve kültür sanat etkinlikleri’ başladı
YEREL HABERLER Ağlayan Kaya'da kahkaha sesleri yükseldi Ağlayan Kaya ...
Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve ...
Kamyonet ve traktör çarpıştı: 1 yaralı Traktörün sürücüsü, traktörün arkasındaki tarım aleti sayesinde ölümün kıyısından döndü
YEREL HABERLER Kamyonet ve traktör çarpıştı: 1 yaralı Traktörün ...
'Aileler okuyor çocuklarını tanıyor' projesi tamamlandı
YEREL HABERLER 'Aileler okuyor çocuklarını tanıyor' projesi ...
Manisa FK'da Kouter gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Kouter gitti
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2)
YEREL HABERLER Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için ...
Karı- koca, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Karı- koca, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Manisa’da vahşet: Karı koca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Manisa’da vahşet: Karı koca bıçaklanarak öldürülmüş ...
Baba ve oğlu ölümden kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Baba ve oğlu ölümden kıl payı kurtuldu
Turgutlu’nun her köşesinde çalışıyorlar
YEREL HABERLER Turgutlu’nun her köşesinde çalışıyorlar
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Salihli’de 30 bin öğrenci yaz tatiline çıktı
YEREL HABERLER Salihli’de 30 bin öğrenci yaz tatiline çıktı
Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında ...
Manisa’da iki ilçede kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da iki ilçede kenevir operasyonu
Vali Karadeniz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, öğrencilerin karne heyecanına ortak ...
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız
YEREL HABERLER Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için ...
Sarıgöl'de 5 bin 250 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de 5 bin 250 öğrenci karne aldı
Yunusemre Belediyesinin eğitime olan desteği devam edecek
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinin eğitime olan desteği devam ...
Akşener, Manisa’da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı Kuruyan Marmara Gölünü de inceleyen Akşener: “Gölü kurtaracağız”
YEREL HABERLER Akşener, Manisa’da esnafı ziyaret edip alışveriş ...
Selendi’de sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu
YEREL HABERLER Selendi’de sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini ...
Çamurdan sanata sergisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Çamurdan sanata sergisi büyük beğeni topladı
Şehzadeler’in minikleri karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Şehzadeler’in minikleri karne heyecanı yaşadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.