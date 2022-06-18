Yenimahalle Yeşil Cami yenilenecek

Yenimahalle’de vatandaşlar ile buluşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle Yeşil Camii yenileme ve çevre düzenleme çalışmasının başlayacağının müjdesini verdi.

Hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle’de söz verdiği bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Yeşil Camii ve çevresi yeniden düzenlenecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle’de vatandaşlar ile buluşarak yapılacak çalışmaları anlattı. Yapılan toplantıda Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Dilşat Ulaş, İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl, Manisa Yenimahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Çerçi caminin yeniden inşa edilmesinin yanı sıra şadırvan, WC, Kur’an Kursu yapılması ve çevre düzenlemesi sözünün yerine getirileceğini belirtti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “3 bin 300 metrekarelik taşınmaz Yunusemre Belediyesi tarafından bedeli karşılığında satın alındı. Yeşil Camiinin yeniden inşa edilmesinin yanı sıra ihtiyaç olan otoparkı gerçekleştireceğiz. İmar planı onayı ve imar uygulaması yapılması sonrasında Mimari ve Uygulama Projeleri hazırlanmakta olan caminin inşaatına yıl sonuna kadar başlayabileceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.