Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı Karı-koca toprağa verildi, 17 yaşındaki çocukları şüphe üzerine tutuklandı Manisa’da ölü bulunan çift toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan LeylaMesut Dursun çifti toprağa verildi. Çiftin 17 yaşındaki çocukları annebabasını öldürdüğü şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli’nin Sart Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LeylaMesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, ayrı odalarda yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. LeylaMesut çifti Sart Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



Çocukları tutuklandı

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Dursun çiftinin 17 yaşındaki lise öğrencisi olan çocukları S.D. şüphe üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.