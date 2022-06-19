Soma’da maden ocağında iş kazası: 10 yaralı

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Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında işçileri taşıyan monorayın platforma çarpması sonucu 10 işçi hafif yaralandı.



Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında özel bir maden ocağında arıza yapan monoray platforma çarptı. Meydana gelen iş kazasında monoray üzerinde bulunan Y.K., M.B., Ö.G., H.S., R.E., Y.Ö., B.A., A.K., T.Ç. ve Ö.P. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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