Somasporlu Özcan, Adana yolcusu

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SOMA (Manisa), (DHA) TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Özcan Aydın, Spor Toto 1'inci Lig yolunda.

Son 2 sezondur 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de siyah-beyazlılarda forma giyen 25 yaşındaki 10 numaranın Adanaspor'la anlaştığı öğrenildi. Özcan, 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşadığı Soma'da toplam 70 maça çıkıp, 20 gol, 26 asistle oynadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma DHA

2022-06-20 11:51:38



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