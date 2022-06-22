Manisa FK'da Landre de yolcu

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter'i ülkesinin NK Celje takımına satan Manisa Futbol Kulübü'nde Loick Landre'yle de yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon 30 maçta forma giyip 2 gol atan 30 yaşındaki Fransız defans oyuncusu kulübe veda etti. Manisa FK'da takımdan ayrılmak isteyen Sadi'yle bonservisiyle ilgili pazarlık sürüyor. Kocaelispor'un ise Manisa FK´dan golcü Okan Eken'e talip olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-06-22 11:57:03



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