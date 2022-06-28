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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu’da üzüm üreticilerine kelter dağıtıldı

İHA

Turgutlu’da üzüm üreticilerine kelter dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hazırlanan 'Üzüm Üreticisine 100 Bin Sepet' projesinde Turgutlu ve Kula'da da üzüm sepetleri üreticilere teslim edildi. 2022 yılında sunduğu rekor bütçe ile kırsala büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, projede Turgutlu'da 500 üreticiye 5 bin, Kula'da ise 60 üreticiye 600 sepeti düzenlenen törenlerle dağıttı.
Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Üzüm Üreticisine 100 bin sepet' projesiyle de üzüm üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Projede Turgutlu'da da 500 üzüm üreticisine 5 bin adet üzüm sepeti dağıtıldı. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu Kaymakam Refiki Özgü Özen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, törene katılan mahalle muhtarları ve üreticilere Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

"Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun"
Pandemi süreci ve savaş durumunun bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımın ve kırsalın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kurulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak kırsala desteğimiz katlanarak devam ediyor. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Köylü Milletin Efendisidir' düsturuyla Başkanımızın talimatlarıyla 2022 yılında 70 milyon liralık bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Bu bütçe içerisinde meyve fidanı dağıtımı, hayvan içme suyu göletleri yapımı, gübre dağıtımı, kelter dağıtımı, zeytin kasası dağıtımı ve damızlık koç dağıtımı gibi projeleri içeriyor. Turgutlu'da da 5 bin adet kelteri üreticilerimize dağıtıyoruz. İnşallah ürününüz bol, kazancınız bereketli olur" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimize destek olmak için elinden gelen gayreti gösterecektir"
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, "Üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığı süreçte, üretilen malın ciddi anlamda pazarlamada problemler yaşandığı dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, çiftçilerimize destek olmak adına Turgutlu'muza 5 bin adet üzüm kelteri göndermiş. Onun dağıtımına katıldık. Bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çiftçilerimize destek olmak için elinden gelen bütün hayreti göstereceğine de inanıyorum" dedi.

"Çiftçilerimiz çok değerli"
Turgutlu Kaymakam Refiki Özgü Özen de, "Büyükşehir Belediyesi'nin üzüm üreticileri için düzenlediği sepet dağıtımı programı için bir aradayız. Gerçekten dünden bugüne kadar çiftçilerimize vermiş olduğumuz önem ile birlikte bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' şiarına uygun bir şekilde üretimin ne kadar değerli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Burada bulunan tüm çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Bu programı tertip eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kula'da da 60 üreticiye sepetleri teslim edildi
'Üzüm üreticisine 100 bin sepet' projesinden Kulalı üreticiler de faydalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile hazırlanan proje ile Kulalı 60 üreticiye 600 adet üzüm sepeti dağıtıldı. Sağlanan destekler nedeniyle mutluluklarını ifade den üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e destekleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

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