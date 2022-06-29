Somaspor'a gurbetçi takviye

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, geçen sezon Ağrı 1970 forması giyen orta saha oyuncusu Ali Özdemir'le sözleşme imzaladı. Fransa doğumlu 21 yaşındaki gurbetçi futbolcu geçen sezon 22 lig, 3 kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Alanyaspor altyapısında oynadıktan sonra Erzinspor, İskenderun FK ve Ceyhanspor'da top koşturan Ali, ilk kez 2'nci Lig'de mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-06-29 11:18:10



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