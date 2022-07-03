Başkan Ergün, 55 milyon TL’lik tesisi inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde 55 milyon TL yatırım bedeli ile kazandırılacak olan ve betonarme imalatları tamamlanan atıksu arıtma tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde 55 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilecek olan atıksu arıtma tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ergün’e Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Belediye Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları da eşlik etti. Tesiste, ilk olarak Başkan Ergün’e brifing verildi. Brifingde, tesisin birebir maketi üzerinden betonarme imalatlarının tamamlandığını ve mekanik ve elektrik tesisatı döşeme çalışmalarının başladığı bilgisi verildi.



“Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak”

Bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla Manisa’da çevre sorunlarını ortadan kaldırma noktasında ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Daha sağlıklı bir çevre için ileri biyolojik bir atıksu arıtma tesisini Sarıgöl’e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 55 milyon TL yatırım yaptığımız tesisimizde betonarme imalatlarını tamamladık. Şimdi de mekanik ve elektrik tesisatı döşeme işimize başladık. Tesisimizi, inşallah yakın zamanda tamamlayarak Sarıgöl ilçemizi evsel nitelikli atıksu kirliliğinden kurtaracağız. Gediz Havzamızın temizlenmesi noktasında da çok önemli bir adımı daha atmış olacağız. İl genelinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Güzel ilçemiz Sarıgöl’ümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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