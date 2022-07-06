Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi

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Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla, iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-07-06 19:08:48



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