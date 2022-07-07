Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama



Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'yol verme' tartışması sonrası çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu tutuklandı.

Kemiklidere Mahallesi'nde, önceki gün saat 19.30 sıralarında, D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S. (26), M.E.S. (28) ve A.M. (24) arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20), ambulanslarla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan T.B., ilk müdahale sonrası Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri de sopa ve kazmaların kullanıldığı kavgaya karışan 8 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-07-07 13:25:20



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