Turgutlu Belediyesinden Arife günü kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından kabristan ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz servis hizmeti her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da devam ediyor. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına yapılacak seferler 8 Temmuz Cuma (Arife) günü gerçekleşecek. Turgutlu Belediyesi önünden kalkacak araçlar 09.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan hemşehrilerimize ücretsiz servis hizmeti sunacağız. Arife günü ilk seferini 09.00’da gerçekleştirecek araçlarımızla saat 17.00'a kadar gün boyu Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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