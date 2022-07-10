Akhisarspor kongreye gidecek

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AKHİSAR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kayyum heyetinden açıklamalar geldi. Mahkeme kararıyla mevcut üyelerden Halil İbrahim Doğan, Abidin Eryüksel ve Ahmet Dutlulu'nun kayyum olarak atandığı ifade edildi. Değerlendirme toplantısı yapan Halil İbrahim Doğan, görev sürelerinin 3 ay olduğunu ve en kısa zamanda kulübü kongreye götüreceklerini bildirdi. Karar gereği kulübe yeni üye alımının yapılmayacağı, istinaf mahkemesine bu konuyla ilgili itiraz yapılacağı ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA

2022-07-10 13:01:40



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