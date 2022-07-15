Turgutluspor'da Emre sözleşmesini feshetti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da ön libero Emre Keskin, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrıldı. Genç futbolcunun sözleşmesini feshederek yuvadan uçtuğu öğrenildi. Başakşehir altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 35 karşılaşmada ilk 11'de görev alıp 3053 dakika sahada kalmıştı. Son 3 sezonda Turgutluspor'da oynayan Emre, 2019-20'de 3'üncü Lig'de kupa kaldırmıştı. Öte yandan Turgutluspor, teknik direktör Sadun Hoşbaş önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-07-15 13:58:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.