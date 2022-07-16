Salihli OSB’ye itfaiye müfrezesi kuruluyor

Yatırımcıların büyük talep gösterdiği ve her geçen gün üretimin arttığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesine itfaiye müfrezesi kuruluyor. İtfaiye müfrezesi kurulması için gerekli olan 2 adet itfaiye aracının alınması için firma ile protokol imzalandı.

Yatırımcıların gözdesi haline gelen Salihli Organize Sanayi Bölgesine itfaiye müfrezesi kurulması için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, “Organize Sanayi Bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yangın önlemleri konusunda tek kalemde en büyük yatırımlardan biri imzalanmıştır” dedi. Müfrezenin bölgeye ve tüm sanayicilere hayırlı olmasını dileyen Demir, Salihli ekonomisine büyük katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgesine kurulacak olan itfaiye müfrezesinin, olabilecek bir yangında hiç zaman kaybetmeden müdahale etme imkânı bulacağını söyledi.

OSB İdari binasında geçekleşen imza törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Bölge Müdürü Çağrı Duygu ile Katmerciler firması temsilcileri Erkan Yeğencik ve Murat Tuncel katıldı.

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