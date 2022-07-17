Soma'da art arda depremler 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçılarla sarsıntılar devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana gelirken, 2.9 ve 2.2 büyüklüklerinde artçı depremler de oldu.

Manisa'nın Soma ilçesi adeta beşik gibi sallandı. AFAD verilerine göre 14.55'te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 1 dakika sonra 14.56'da 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. 2.9 ila 2.2 büyüklüklerinde artçıların yaşandığı deprem nedeniyle vatandaşlar panik olurken, herhangi bir hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

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