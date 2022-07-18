Akhisarspor mahkemeyi bekliyor



AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kongrenin zamanında yapılmaması nedeniyle ikinci kez yönetimine kayyum atadığı Akhisarspor, mahkemeden gelecek karara kilitlendi. Yeşil-siyahlılarda kulübe kayyum olarak atanan eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan ve Abidin Eryüksel görevlerini sürdürerken, eski belediye başkanlarından Ahmet Dutlulu sağlık sorunları nedeniyle kayyumluğu kabul etmedi.

Kongere kararı almak için yeniden üçüncü kayyum atanmasını bekleyen yeşil-siyahlılarda Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin düzenlenecek kongreye yalnız eski üyelerin katılabilmesi kararına da itiraz edildi. Camiadan bir grup üyeliklerin açılmasıyla ilgili istinafa başvurdu. Rakipler lige hazırlanırken belirsizlik içinde olan kulüpte kayyum heyetinden Halil İbrahim Doğan, bu hafta sözleşmesi süren mevcut futbolcuları ilçeye davet ederek kulüpten bir antrenör eşliğinde tesislerde antrenmanlara başlatmayı planlıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-07-18 11:46:18



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