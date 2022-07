Başkan Akın’dan hayırseverlere teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla hayata geçirilen “Sizden gelen bağışlarla aş olalım sofralara” kampanyasına bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Turgutlu Belediyesinin her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da hayata geçirdiği “Sizden gelen bağışlarla aş olalım sofralara” kampanyasına 7 ton et bağışı yapıldı. Kampanyaya nakdi, canlı ve kilo olarak bağışta bulunan hayırseverlerin destekleriyle Kurban Bayramı’nın bereketi tüm yıl boyunca yaşanacak. Bağışlanan kurbanlıklar, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak dağıtılan yemeklerde kullanılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise sosyal medya hesaplarında yayınladığı mesajla “Sizden gelen bağışlarla aş olalım sofralara” kampanyasına bağışta bulunan hayırseverlere şu sözlerle teşekkür etti: “Bu Kurban Bayramı’nda dayanışmanın gücüyle pek çok ihtiyaç sahibi ailemizin sofrasında bayramın bereketini yıl boyunca yaşatacağız. ‘Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara’ kampanyamız aracılığıyla Aşevi ve Hayır Merkezimize toplamda 7 ton et bağışlayarak dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyen hayırseverlerimize teşekkür ederim.”

