Manisa FK'da Barış sesleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'da Barış sesleri

DHA

Manisa FK'da Barış sesleri


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü stoper arayışlarını sürdürürken, Barış Başdaş ismi gündeme geldi. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'da görev yapan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncuyla temasların başladığı ifade edildi. Barış Başdaş'a birçok kulüpten teklifler geldiği ve oyuncunun Manisa FK'ya henüz net bir cevap vermediği vurgulandı. Barış kariyerinde Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Vavacars Fatih Karagümrük, Hannover 96, Yılport Samsunspor ve Yeni Malatyaspor formalarını terletti. Manisa BŞB sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-07-19 10:37:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa BŞB potada Cruz'u aldı
YEREL HABERLER Manisa BŞB potada Cruz'u aldı
Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
YEREL HABERLER Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
Anız yangınında alevler bahçesine sıçrayınca hortumla müdahale etti
YEREL HABERLER Anız yangınında alevler bahçesine sıçrayınca hortumla ...
Manisa'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı Kazada anne, baba ve çocukları ölümden döndü
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 3 ...
Çay demlemek isterken alevler eve sıçradı Manisa’da tek katlı bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Çay demlemek isterken alevler eve sıçradı Manisa’da ...
Başkan Akın’dan hayırseverlere teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan hayırseverlere teşekkür
Manisa'da orman yangını
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını
Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe ...
Muradiye OSB genişliyor Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık: “Manisa da ilk defa bir OSB 500 metrekareden 50 bin metrekareye kadar sanayicisini içinde barındıracak” "Avrupalıların Çin’deki tedarik zincirleri bozuldu. Bu firmalar yüzünü Türkiye’ye çevirdi" AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde, yeni ekonomi modeli çerçevesinde hızlı bir şekilde ihracata yönelik büyüyor"
YEREL HABERLER Muradiye OSB genişliyor Muradiye OSB Yönetim Kurulu ...
Manisa BBSK’nın BGL takımına girmek için kıyasıya rekabet
YEREL HABERLER Manisa BBSK’nın BGL takımına girmek için kıyasıya ...
Manisa’da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır ...
Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş
YEREL HABERLER Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş
Sağlık Sen Manisa Şubesinde Mustafa Irgatoğlu yeniden başkan Sağlık Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sağlık Sen Manisa Şubesinde Mustafa Irgatoğlu yeniden ...
“Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” Manisa’da esnafa tanıtıldı
YEREL HABERLER “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” ...
Fidan Ögel, Avrupa Kupası ikincisi oldu
YEREL HABERLER Fidan Ögel, Avrupa Kupası ikincisi oldu
Akhisarspor mahkemeyi bekliyor
YEREL HABERLER Akhisarspor mahkemeyi bekliyor
Spil Dağı Milli Parkı'nın endemik tür bitki ve çiçekleri fotoğraflandı
YEREL HABERLER Spil Dağı Milli Parkı'nın endemik tür bitki ve ...
Manisa’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: ...
Manisa'nın sevilen eğitimcisi Kuşçuoğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'nın sevilen eğitimcisi Kuşçuoğlu hayatını ...
Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması
YEREL HABERLER Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması
Soma'da art arda depremler 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçılarla sarsıntılar devam ediyor
YEREL HABERLER Soma'da art arda depremler 4.3 büyüklüğündeki ...
Manisa'da deprem
YEREL HABERLER Manisa'da deprem
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.