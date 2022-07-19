Hizmet-İş Kırkağaç'ta ek protokolü imzaladı

Kırkağaç Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri atılan imzalarla tamamlandı. Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçilmiş oldu.

Kırkağaç Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ün makamında gerçekleşen imza töreninde Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat ve işyeri temsilcisi Ayhan Yalçın katıldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, ”Kırkağaç Belediyemiz ve Hizmet İş Sendikamız Manisa 1 No’lu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri neticesinde mevcut yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçtik. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Program Ek Protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

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