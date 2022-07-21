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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi tarihi dört çeşmeyi restore etti

İHA

Şehzadeler Belediyesi tarihi dört çeşmeyi restore etti

Bugüne kadar birçok ecdat yadigarı eseri restore ederek, günümüze kazandıran Şehzadeler Belediyesi, ilçede bulunan dört tarihi çeşmeyi restore ederek, yeniden vatandaşların hizmetine sundu.
Şehzadeler Belediyesi, ilçe sınırları içerinde yer alan tarihi dört çeşmeyi daha restore ederek, vatandaşların kullanımına açtı.

Projeler hazırlandı, onaylar alındı
Eski Öğretmenevi bahçesinde yer alan Cavit Paşa Çeşmesi, Kuyumcular Çarşısı’nda yer alan Polat Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi, Ulutepe Caddesi’nde yer alan Vak Vak Çeşmesi, Dere Mahallesi Hurşit Sokak ile Ulutepe Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan anonim çeşme ile Yedi Kızlar Türbesi’nin kuzeydoğusunda kalan bir diğer anonim çeşmeyi içeren çalışmada projeler hazırlandı ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunularak onay alındı. Yaklaşık 90 gün süren çalışma sonunda tarihi çeşmeler İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı projelere göre restore edilerek, çalışma tamamlandı.

Dönem mimarisi korundu
Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler, özellikle Saruhanoğulları Beyliği ile Osmanlı Dönemine tarihlenen yapıların yoğun olarak bulunduğu ilçelerimizdendir. İlçemiz sınırları içerisinde günümüze ulaşmış 44 adet tescilli çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerden üç adedi geçen dönemde belediyemizce projelendirilerek, restore edilmişti. Şimdi de dört adet çeşmemiz, dönem mimarisine ve kullanılan malzemelere uygun restore edildi. Çeşmelerin metruk ve bakımsız haline son verilerek, kültür mirasımızdaki yeri korundu. Ayrıca, kamu yararı gözetilmesinin yanı sıra tarih ve kültür bilinci doğru yönde yansıtılarak, diğer kurum ve kuruluşların da bu yönde özendirilmesi hedeflendi.” dedi.

“Kent kimliği açısından önemli”
Yapılan çalışmanın kent kimliği açısından taşıdığı önemden söz eden Başkan Çelik, “Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci ve Kurtuluş Savaşı sırasında su yollarının tamir ve bakımı mümkün olmasa da, Cumhuriyet döneminde mevcut su kaynaklarından faydalanılmaya devam edilmiştir. Sonraki yıllarda kentin su ihtiyacı şebeke suyuyla karşılanmış ve çeşmeler eski önemini yitirmiştir. Zaman içerisinde bakım ve onarımları yapılamadığından da yok olmaya yüz tutmuştur. Tarihi çeşmelerimizin projelendirilerek yapılan restorasyon uygulamaları sonrasında tekrar kullanıma açılması, su kaynağı açısından verimli, tarihi kültürel miras açısından da zengin ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmamız ile halkımız atıl durumda olan çeşmelerin aslına uygun şekilde tekrar işlevlik kazanmasına şahitlik etmiş oldu. Bu çeşmeleri hemşehrilerimiz kullandıkça medeniyetimizde yer alan çeşme kültüründen ve bu kültürün kazandıklarından da istifade edecektir. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.
Restorasyonu yapılan Dere Mahallesi'ndeki Yedi Kızlar Türbesi’nin güneyindeki Anonim Çeşmenin 14. yy. Saruhanoğulları Beyliğine ait külliyenin bir parçası olduğu düşünülürken, Adakale Mahallesi'ndeki Vak Vak Türbesi’nin İstinat Duvarındaki Vak Vak Çeşmesi ise 16. yy.'a ait Osmanlı Dönemi çeşme mimari özelliklerini yansıtıyor. Kuyumcular Çarşı'ndaki Polat Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi de 18.19.yüzyıl mimari süslemelere sahip. II. Anafartalar Mahallesi'ndeki Cavit Paşa Çeşmesi ise Cumhuriyet Döneminde yapılmış ve ayna taşında “Gazinin Yavrularına, Cavit Paşa’nın Yadigarı 1932” yazmakta.

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