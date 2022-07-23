Akhisarspor sahaya indi

AKHİSAR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra yönetimine ikinci kez kayyum atanıp 7 Ağustos'ta kongreye gitmeye hazırlanan Akhisarspor'da antrenmanlar başladı. Yeni sezon öncesi rakipleri sahaya inerken yönetim krizleriyle belirsizlik içinde kalan yeşil-siyahlılarda sözleşmesi süren mevcut futbolcular, kayyum heyetinin aldığı karar doğrultusunda Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp çalışmaların startını verdi. Teknik direktör Muhammet Yılmaz'la daha önce yollarını ayıran Akhisarspor, antrenmanlaranı kulüpte sportif direktörlük görevinde bulunan Bayram Ali Kaya gözetiminde yapacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2022-07-23 11:11:12
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