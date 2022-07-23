Spil Dağı Milli Parkını yakından tanıdılar Şehzadeler Kaymakamı ve ilçe kurum müdürleri Spil gezisinde buluştu

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünün ‘Tabiat turizmi etkinlikleri’ projesinde milli parkı gezen Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve ilçe kurum müdürleri Spil’in eşsiz manzarası ve doğa güzellikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü’nün ‘Tabiat turizmi etkinleri’ projesi çerçevesinde Spil Dağı Milli Parkının ziyaretçileri Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile Şehzadeler ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile aileleri oldu. Kanyonlardan atalanına, yaban hayatından yangın gözetleme kulelerine kadar birçok noktayı ziyaret eden misafirler bungalov evlerini de gezerek Spil'e geçtiğimiz aylarda bırakılan Kızıl geyikleri de göre fırsatı buldu.

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı eşliğinde Spil Dağının eşsiz güzelliklerini görme fırsatı bulan ziyaretçiler Spil’in eşiz manzarasını ve güzelliklerini hayranlıkla izledi.

Yapılan gezi sonrası bir açıklamada bulunan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Şehzadeler şehri Manisa’mızın kalbi olan Şehzadeler ilçemizin bazı kamu görevlileriyle birlikte bugün bizim kültür ve turizm merkezlerimizden biri olan maalesef potansiyelinin bazı bölümlerini kullanabildiğimiz bir kısmını da kullanamadığımız Spil’de bir inceleme, araştırma gezisi yaptık. Spil’in aslında ne kadar geniş bir potansiyeli olduğunu da böylece görmüş olduk. Eğer kapasitesi tam kullanılacak şekilde biraz daha geliştirilebilirse Manisa’nın kültür ve Turizm merkezlerinden biri olarak hem Manisa’ya hem bölge turizmine önemli katkılar yapabilecek bir yer. İleriki günlerde daha etkili bir şekilde kullanılabileceğini kapasitesinin artırılması durumunda Manisa’ya önemli katkı ve kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha etkili kullanıma vesile olacak unsurları kullanarak bölge turizmine katkılar sağlar.” dedi.

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