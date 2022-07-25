Manisa´da orman yangını (3)

YANGININ DURUMU İYİYE GİDİYOR
Manisa´nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7´inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaltıçukur Mahallesi´ndeki metruk durumdaki 7 ev ve 1 okulun yangında zarar gördüğü, 40 kişi, 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.
Öte yandan yangına 2´si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi, Akhisar jandarma asayiş timi ile müdahale sürüyor.Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR
2022-07-25 01:54:10
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