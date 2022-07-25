Sarıgöl'de öğrencilere yönelik İngilizce kursu açıldı

Sarıgöl ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrencilere yönelik İngilizce dil kursu açıldı. Yaz boyunca devam edecek olan kursa 160 öğrencinin katıldığı öğrenildi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz kursları çalışmalarında 712 yaş grubu öğrencilerine yönelik İngilizce Kursu açıldı. 8 grup olarak olarak açılan kursta 160 öğrenci eğitim görürken, kurs hakkında bilgi veren Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç şunları söyledi: "İngilizce Bakanlığımızın da önemle üzerinde durduğu konular arasında yer almakta. Öğrencilerimiz akıllı tahtalar yardımıyla hem görsel hem de işitsel olarak İngilizce eğitimi alıyor. Amacımız öğrencilerimize eğlenceli vakit geçirterek İngilizce öğretmek. İngilizce kurslarımız 3 öğretmenle birlikte eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İngilizce kursumuzun yanında birçok kursumuz da devam etmekte."

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