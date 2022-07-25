Salihli Belediyesi’nde 'En İyi Narkotik Polis: Anne' eğitimi verildi

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde, eğitimler verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde, Salihli Belediyesi personeline madde bağımlılığı hakkında eğitim semineri verildi. Salihli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara proje çerçevesinde slayt eşliğinde bilgiler verildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polis memurları Süleyman Öcal ve Çetin Baş tarafından verilen eğitimde, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Eğitimde, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekilerek özellikle anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

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