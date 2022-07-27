Başkan Kayda, İktisat Fakültesi’nin yeni dekanı Koçtürk’ü ağırladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak atanan Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Bakırtaş ile birlikte ziyarette bulunan Dekan Koçtürk, Salihli’ye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kazandıran Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitimci bir belediye başkanı olarak Salihli’ye fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Kayda, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak atanan Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk’e yeni görevinde başarılar diledi. Salihli Belediyesi tarafından eğitim kurumlarına işbirliği içerisinde desteklerin süreceğini söyleyen Başkan Kayda, “Tarımı, sanayisi ve sağlık sektörü ile bölgede söz sahibi olan Salihli’mize, eğitim alanında da fakülte kazandırarak büyük bir atılım yaptık. Eğitime verdiğimiz destekler devam edecek” dedi.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz da eşlik etti.

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