AK Partili Baybatur, sağlık çalışanları için yapılanları açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Baybatur, sağlık çalışanları için yapılanları açıkladı

İHA

AK Partili Baybatur, sağlık çalışanları için yapılanları açıkladı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sağlıkta şiddet olaylarından, malpraktis rücu davalarına, sağlık çalışanlarının özlük haklarından maaş artışına kadar hükümetin sağlık alanında hayata geçirdiği reform niteliğindeki uygulamaları anlattı.
“Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık çalışanlarına pozitif ayrımcılık yapılarak ilk kez bir meslek gurubuna yönelik işlenen suçlar katalog suç haline getirildi.” diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu Katalog suçlar arasına alındı. Buna göre “Sağlık çalışanını kasten yaralama”, Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismar, uyuşturucu imali, suç örgütü kurma, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, silah kaçakçılığı, kasten orman yakma ve terör suçlarıyla birlikte tutuklama nedeni sayıldı. Eğitim hastanelerimize X ray cihazı tedarikine 3 ay önce başlandı. Süreç hızlandırılarak kısa sürede yaygınlaştırılacak.” diye konuştu.

“Hekimlerimiz, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu”
Türk hekimlerinin dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştuğunu kaydeden Baybatur, “Sağlık personelinin soruşturulması ve malpraktis davalarında doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin düzenlemede radikal bir değişikliğe gidildi. Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kuruldu. Kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık personelinin tıbbi uygulamaları konusunda soruşturma izni yetkisi Mesleki Sorumluluk Kuruluna bırakıldı. Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecek. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabi olacak. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecek. Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak. Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek. Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecek. Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.” dedi.

“Uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı”
Uzmanlık eğitiminde hekimlerin yaşadığı sorunların ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Baybatur şunları söyledi: “Üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimine devam eden asistanların ek devlet hizmeti ve borç senedi yükümlülükleri ortadan kaldırıldı. 2022 yılından itibaren bütün uzmanlık öğrenci kadrolarının Sağlık Bakanlığı tarafından tahsisi sağlanarak Üniversitelerin kadro kısıtlılığı aşıldı. TUS sınavlarında ÇEP sorularının oranı yükseltildi. Kontenjanlar artırıldı. Asistanlara ayda 8’den fazla nöbet tutmasına ve nöbet sonrası sağlık hizmetine katılmasına yasaklama getirildi. Böylece nöbet sonrası istirahat garanti altına alındı.”

“Hekimlere özel emeklilik düzenlemesi hayata geçirildi”
Hekimlere özel emeklilik düzenlemesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Baybatur, “2018 yılında atılan ilk adımla Tabip ve diş tabiplerinin emeklilik maaşları, aynı derece ve kademedeki emekli memurlardan farklılaştırıldı. Mayıs 2022’de yapılan değişiklikle Ek göstergeler yükseltildi. Böylece emeklilik ödemeleri ve tazminatları önemli oranda artırıldı. Ayrıca bu düzenleme 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsadı. Hekimler Sosyal Güvenlik rejimi dışına çıkarılarak, ödenen pirimden bağımsız emekli aylığına kavuştu.” şeklinde konuştu.

Maaş ve ek ödemelerde yapılan iyileştirmeler
Maaş ve ek ödemeler hakkında da açıklamalarda bulunan Baybatur şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarına döner sermayeden ödenen sabit ek ödeme, Merkezi yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi. Ek ödeme hesabında hastane geliri yerine tüm döner sermaye geliri esas oldu. Bakanlık hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanlarının ek ödeme alması garanti altına alındı. Döner sermayeden ek ödeme tavanları tüm personeli kapsayacak şekilde artırıldı. Sabit ödemenin maaşa eklenmesi ve döner sermaye ek ödeme tavanlarının artırılması üniversite hastanelerini de kapsadı. Adli Tıp Kurumu çalışanlarında da sabit ek ödeme maaşa eklendi. Sözleşmeli kadro sayısı artırıldı. Sözleşmeli çalışma yaygınlaştırılarak uzman hekimlerin kamuda teşviki sağlandı. İhtiyaç olan hastanelerde tüm uzman hekimlerin sözleşmeli olmasının önü açıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Yıldızspor’da Serdar Yercan dönemi
YEREL HABERLER Manisa Yıldızspor’da Serdar Yercan dönemi
Emcelli biberinin dikimi giderek azalıyor
YEREL HABERLER Emcelli biberinin dikimi giderek azalıyor
Şehit Karakaya’nın adı baba ocağında yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Karakaya’nın adı baba ocağında yaşayacak
Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti
YEREL HABERLER Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz, YKS'de 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı
YEREL HABERLER Liseyi dışarıdan bitiren Filiz, YKS'de 3 milyon 241 ...
Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 - Turgutluspor: 1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Nazilli Belediyespor: 4 - ...
Manisalı ayakkabı tamircisi çırak bulamamaktan dertli
YEREL HABERLER Manisalı ayakkabı tamircisi çırak bulamamaktan dertli
Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında Sarıgöllü üzüm üreticileri aşırı sıcaklara rağmen üzüm bağlarını örtüyle kapatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş ...
'Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları' Manisa’da gerçekleşti
YEREL HABERLER 'Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları' ...
Başkan Kayda, İktisat Fakültesi’nin yeni dekanı Koçtürk’ü ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, İktisat Fakültesi’nin yeni dekanı ...
Kosovalı futbolcu, Eros Grezda Manisa FK'da
YEREL HABERLER Kosovalı futbolcu, Eros Grezda Manisa FK'da
Manisa BBSK, Meksikalı skorer Pako Cruz’u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Manisa BBSK, Meksikalı skorer Pako Cruz’u kadrosuna ...
Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı ...
Şişeden gelen tehlike: "Gözünüzden olmayın" Op. Dr. Seçkin Meriçeli: “Şişe kapağı kalıcı körlüklere neden olmaktadır” "Çakmak, bıçak, kaşıkla şişe kapağı açılmaz"
YEREL HABERLER Şişeden gelen tehlike: "Gözünüzden olmayın" Op. Dr. ...
Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu
YEREL HABERLER Manisa BBSK sporcusu Eren Karaçor şampiyon oldu
Gördes Orman İşletme'de yeni müdür göreve başladı
YEREL HABERLER Gördes Orman İşletme'de yeni müdür göreve başladı
Yunusemre'den şampiyon judoculara tebrik
YEREL HABERLER Yunusemre'den şampiyon judoculara tebrik
Manisa Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerini amatöre açacak
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerini ...
Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım tarlada tütün kırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye bir destek daha Manisa’da zeytin üreticilerine 60 bin adet zeytin kasası dağıtılacak
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye bir destek ...
Somaspor'da çifte imza
YEREL HABERLER Somaspor'da çifte imza
Başkan Çelik Fetih Mescidi restorasyonunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çelik Fetih Mescidi restorasyonunda ...
Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı (2)
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu ...
Alaşehir'deki ahır yangınında 1 inek ve 10 koyun öldü
YEREL HABERLER Alaşehir'deki ahır yangınında 1 inek ve 10 koyun öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.