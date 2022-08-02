Yunusemre’den 2 mahallede asfalt çalışması

Yunusemre Belediyesi, Kaynak ve Cumhuriyet Mahallesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfalt yama çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kaynak Mahallesi 4013 Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Tarık Almış Caddesi ve 5028 sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede yaşayan vatandaşların talepleri üzerine söz konusu yerlerde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Başkan Çerçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaz dönemi programımız dâhilinde asfalt yama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynak Mahallemizde sona yaklaştık. Son sokaklarımızın da asfalt yamalarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt yama sezonunun sonuna kadar yoğun bir tempo sergilemeye devam edeceğiz. Ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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