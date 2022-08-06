Manisa'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Şefika Özdemir, öldü



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden Şefika Özdemir (75), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Nazmiye Aygürler'in (41) hastanedeki tedavisi sürerken, 3 yaralı ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Güney Mahallesi girişinde meydana geldi. Cemil Şanlı (28) yönetimindeki 48 N 1963 plakalı otomobil, mahalle girişinde karşı yönden gelen Fevzi Dalmış'ın kullandığı belirtilen 45 FD 347 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Cemil Şanlı ile aynı araçta bulunan Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir, Nazmiye Aygürler ve Kerim Taş (43) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şefika Özdemir sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, Nazmiye Aygürler'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından kaçan cip sürücüsü Fevzi Dalmış'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-08-06 19:24:06



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