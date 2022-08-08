Uşakspor-Turgutluspor hazırlık maçına sağanak engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele, 60'ıncı dakikada sağanak yağış nedeniyle hakem tarafından durduruldu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-08-08 10:53:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.