Somaspor özel maçta Uşakspor'u geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig temsilcileri Somaspor ve Uşakspor'u Soma'da karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 4-2 ile ev sahibi siyah-beyazlılar oldu.

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un gollerini Emrecan (2), Erdem ve Kenan Fakılı attı. Uşakspor'un golleri ise Muzaffer ve Yavuz'dan geldi. Somaspor, önceki gün de Akhisarspor'u 2-0 mağlup etmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-08-15 10:51:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.