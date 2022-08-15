Somaspor özel maçta Uşakspor'u geçti

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig temsilcileri Somaspor ve Uşakspor'u Soma'da karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 4-2 ile ev sahibi siyah-beyazlılar oldu.
Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un gollerini Emrecan (2), Erdem ve Kenan Fakılı attı. Uşakspor'un golleri ise Muzaffer ve Yavuz'dan geldi. Somaspor, önceki gün de Akhisarspor'u 2-0 mağlup etmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2022-08-15 10:51:52
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