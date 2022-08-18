Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG´nin propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik 16 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheliden 13´ü gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-18 11:55:07



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