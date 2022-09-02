Manisa FK'ya genç sağ bek

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Vanspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde yönetimden Erdem Özkan'ın katıldığı törenle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Oktay, imza töreninde, "Hedefleri olan Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımımın başarı için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-09-02 16:06:28



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