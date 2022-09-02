Salihli'de DEAŞ'ın operasyonunda 1 gözaltı

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütün 'selefiliktekfircilik' ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği ileri sürülen Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik bugün saat 14:30 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün 'selefiliktekfircilik' ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği ileri sürülen Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Ö.K.'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2022-09-02 19:16:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.