Manisa FK 3'te 3 istiyor

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Altaş Denizlispor ve Yılport Samsunspor maçlarını kazanarak yükselişe geçen Manisa Futbol Kulübü, ligde son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Yiğit Arslan'ın yöneteceği yarınki maçın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribün 25 TL olarak satışa çıktı. Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, galibiyet sirisini sürdürüp üst sıralara tırmanacaklarını ifade etti. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-09-10 12:01:14



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