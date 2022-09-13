Somaspor'da hedef galibiyet

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşme hattına giren Somaspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımı ile kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Metehan Alpat görev alacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Diyarbakır deplasmanından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-09-13 11:28:55



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