Manisa'da orman yangını (1)

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-09-15 16:58:43



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