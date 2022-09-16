Manisa'da terör operasyonu: 2 gözaltı



Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA) MANİSA merkez ve Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu K.D.'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. K.D., sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Turgutlu yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu İ.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı. Şüpheli İ.S. de Manisa merkezde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-09-16 04:19:28



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