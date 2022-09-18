Somaspor - Esenler Erokspor: 2-1

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Barkın Kara, Tuncay Ercan, Mert Baykal

SOMASPOR: Muhaharrem Tunay Yavuzhan, Kadir, Oğuzhan, Can Muhammet (Dk. 74 Yusuf Türk), Yılmaz, Yusuf Tursun (Dk. 86 Eray), Murat (Dk. 86 Kadir), Berkay (Dk. 62 Emrecan), Mustafa, Kenan (Dk. 62 Erdem)

ESENLER EROKSPOR: Bekir Sertaç, Abdurrahman Emir, Alper, Onur (Dk. 46 Zahit), Serdar Cansu, Muharrem, Yusuf (Dk. 46 Yavuz), Serdar Deliktaş (Dk. 46 Berk İsmail), Eşref (Dk. 66 Cenk), Gökhan (Dk. 46 Batuhan)

GOLLER: Dk. 27 Yılmaz, Dk. 90+5 Emrecan (Somaspor) Dk. 80 Cenk (Esenler Erokspor)

SARI KART: Erdem (Somaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, Esenler Erokspor'u uzatmada 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Soma Atatürk Stadı'nda ev sahibi 27'nci dakikada Yılmaz ve 90+5'te Emrecan'ın golleriyle 3 puana ulaştı. Konuk ekibe Cenk'in 80'inci dakikada tek golü yetmedi. Kötü başladığı grupta son 3 maçtır yenilmeyen Somaspor, 5 haftada puanını 5 yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2022-09-18 18:25:51



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