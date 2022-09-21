Manisa FK'da Diallo fark yarattı

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kalıp milli araya 8 puanla 9'uncu basamakta giren Manisa Futbol Kulübü'nde Malili forvet Demba Diallo takımın gol yükünü çekti. Geçen sezon 30 maçta 2 gol atıp 3 asist yapan Diallo, bu sezon ise 6 hafta sonunda 2 golle oynadı ve 1 gol pası verdi. Atılan 7 golün 3'üne direkt katkı koyan 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Levent Eriş'in gözüne girdi. Diallo, 5 maçın tamamında sahaya on birde çıkıp 435 dakika sahada kaldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-09-21 10:56:40



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