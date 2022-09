Kızıl geyik restoran önüne gelip yiyecek bekliyor

Doğan ÇİZMECİ/ Turgutlu, (MANİSA), (DHA)MANİSA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya salınan 14 kızıl geyikten 1'i her gün Spil Dağı'ndaki restoranın önüne gelip yiyecek verilene kadar bekliyor.

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması' projesi kapsamında Spil Dağı'na bırakılan 14 geyikten 1'i her sabah Spil Dağı'ndaki restorana gelip kendisine verilen bayat ekmekleri ve yemek artıklarını yiyor.

'METE' ADI VERİLDİ

Restorandakilerin 'Mete' adını verdiği geyiğin, çalışanların elinden beslendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Restoran şefi Orhan Kalkan, geyiklerin yaklaşık 4 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya bırakıldığını belirterek, "Bir gün sabah çıktığımda geyik karşıma çıktı. Benim de elimde hayvanlara vermek için bayat ekmekler vardı, ekmeği geyiğe uzatınca hemen aldı. Ondan sonra sabah akşam tekrar gelmeye başladı. Aramızda bir arkadaşlık oluştu. Yaklaşık 1 aydır her gün restoranıma geliyor. Hatta geçen gün mutfak bölümüne girmek istedi. Restorana giremeyeceğini ve yasak olduğunu söyledim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-09-27 17:10:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.